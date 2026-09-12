Наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

РИА Новости/Кристина Соловьёва Наследный принц ОАЭ Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в традиционной кожаной обуви – открытых сандалиях.
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