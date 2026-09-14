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Русская весна

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Масштабная операция против нелегального оборота оружия в десятках регионах РФ (ВИДЕО)

Масштабная операция против нелегального оборота оружия в десятках регионах РФ (ВИДЕО)

В 43 регионах России прошла масштабная операция против нелегального оборота оружия По данным ЦОС ФСБ, в совместных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

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