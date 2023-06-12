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ТСН: В Харькове раздался ряд взрывов

ТСН: В Харькове раздался ряд взрывов

На территории подконтрольного киевскому режиму города Харьков раздалась серия взрывов. До этого на территории всего региона сработали системы оповещения о возникновении воздушной тревоги.

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