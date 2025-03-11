Двое подростков на мотоцикле попали в ДТП в Донском

ДТП произошло в 20:50 вечера 10 марта на улице Герцена в Донском. По информации Госавтоинспекции Тульской области, водитель на автомобиле Nissan при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил мотоцикл "XGZ CQR-300", под управлением 16-летнего подростка, и столкнулся с ним.