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Двое подростков на мотоцикле попали в ДТП в Донском

Двое подростков на мотоцикле попали в ДТП в Донском

ДТП произошло в 20:50 вечера 10 марта на улице Герцена в Донском. По информации Госавтоинспекции Тульской области, водитель на автомобиле Nissan при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил мотоцикл &quot;XGZ CQR-300&quot;, под управлением 16-летнего подростка, и столкнулся с ним.

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