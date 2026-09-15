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Радулов забил 300-й гол в КХЛ – в пустые ворота «Трактору»

Форвард « Локомотива »  Александр Радулов забросил юбилейную шайбу в Фонбет Чемпионате КХЛ. 40-летний хоккеист поразил пустые ворота « Трактора » за 11 секунд до конца матча и установил окончательный счет – 4:1.

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