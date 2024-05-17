В Самаре запустили программу льготной аренды старинных зданий

Ее целью является создание возможности для обновления объектов архитектуры.В частности, предлагается предоставлять предпринимателям на льготных условиях в аренду старинные здания, при условии, что они будут проводить мероприятия по восстановлению таких объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии