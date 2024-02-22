Вице-спикер Госдумы Даванков внес на рассмотрение законопроект об отзыве мэров

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который в случае принятия разрешит путем голосования снимать с должности мэров, муниципальных депутатов и других представителей местных властей.
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