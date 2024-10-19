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Предприниматель получил пять лет тюрьмы за гибель туристов на Алтае

Предприниматель получил пять лет тюрьмы за гибель туристов на Алтае

Мужчина устроил тур от села Чемал до Каракольских озер, незаконно переоборудовал грузовик и посадил за руль водителя без прав нужной категории В Республике Алтай вынесли приговор 65-летнему предпринимателю за гибель двух туристов по пути на Каракольские озера, сообщили в региональном СК.

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