Предприниматель получил пять лет тюрьмы за гибель туристов на Алтае

Мужчина устроил тур от села Чемал до Каракольских озер, незаконно переоборудовал грузовик и посадил за руль водителя без прав нужной категории В Республике Алтай вынесли приговор 65-летнему предпринимателю за гибель двух туристов по пути на Каракольские озера, сообщили в региональном СК.
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