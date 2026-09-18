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«Барса» отказалась от партнерства с банком Revolut из-за их сотрудничества с Фигу. Португалец, перешедший в «Реал» в 2000-м, является лицом компании

«Барселона» отказалась от партнерства с банком Revolut из-за их сотрудничества с Луишем Фигу, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio.

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