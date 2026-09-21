Песков: информационные войны и фейки быстро не закончатся

Информационные войны и фейки будут только развиваться из-за сложных трансформаций в мире. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, его слова привело РИА «Новости» .