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Песков: информационные войны и фейки быстро не закончатся

Песков: информационные войны и фейки быстро не закончатся

Информационные войны и фейки будут только развиваться из-за сложных трансформаций в мире. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, его слова привело РИА «Новости» .

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