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ВС РФ ударили по военной логистике ВСУ в Одессе, десант на Крым уничтожен

ВС РФ ударили по военной логистике ВСУ в Одессе, десант на Крым уничтожен

Как сообщили телеграм-канал «Лохматый Z Николаев» и координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, российские вооруженные силы нанесли массированный удар по транспортной, складской и портовой логистике ВСУ в Одессе и Одесской области.

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