Nutrients: у людей со здоровым весом увеличено число особых кишечных бактерий

Ученые из университета Никосии (Кипр) обнаружили, что у людей с хорошим уровнем физической подготовки и большим процентом мышечной массы в организме увеличена численность кишечных бактерий Alistipes, Bifidobacterium, Oscilibacter, и Faecalibacterium.
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