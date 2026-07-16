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Балицкий: главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде посмертно

Балицкий: главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде посмертно

Правительство Запорожской области подаст прошение о представлении к государственной награде посмертно главного инженера Запорожской атомной станции Александра Яковлева, погибшего при ударе украинского беспилотника.

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