В Ленобласти силы огневой мобильной группы Минобороны сбили квадрокоптер. Как стало известно Мойке78, инцидент случился утром 17 января.
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В Ленобласти силы огневой мобильной группы Минобороны сбили квадрокоптер. Как стало известно Мойке78, инцидент случился утром 17 января.