В ЖК «Smart City» в Новинках вернули свет после споров

В ЖК «Smart City» в Новинках собственник сетей после переговоров с администрацией Нижнего Новгорода передал наружное освещение муниципалитету в безвозмездное пользование, и МБУ «Инженерные сети» менее чем за двое суток подготовило документацию и подало свет там, где это было возможно.
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