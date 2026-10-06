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Царьград

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В ЖК «Smart City» в Новинках вернули свет после споров

В ЖК «Smart City» в Новинках вернули свет после споров

В ЖК «Smart City» в Новинках собственник сетей после переговоров с администрацией Нижнего Новгорода передал наружное освещение муниципалитету в безвозмездное пользование, и МБУ «Инженерные сети» менее чем за двое суток подготовило документацию и подало свет там, где это было возможно.

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