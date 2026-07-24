EC: пение птиц может снять стресс всего за 10 минут

Состояние психического здоровья в университетских кампусах ухудшается уже много лет. К 2020 году почти 60 процентов студентов сообщили о каких-либо проблемах с психическим здоровьем, и пандемия только усугубила эту ситуацию.
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