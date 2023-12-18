День поиска вечнозеленой елки и другие необычные праздники мира, отмечаемые 19 декабря 2023 года Ирина ОрлонскаяПо мере того как декабрь неумолимо приближается к своему завершению, всё меньше времени остается до Нового года, пора уже задуматься о том, как нарядить дом к предстоящему празднику.
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