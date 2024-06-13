Красноярскую журналистку возмутила незаконная реклама на деревьях

На каждом столбе, на остановках, возле входа в подъезд, в лифте мы наблюдаем листовки с рекламой. Одни спокойно проходят мимо, другие раздражаются, третьи копят негодование и усталость от замусоренности города.
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