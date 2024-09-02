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Двух подростков из РФ задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц

Двух подростков из РФ задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц

На Шри-Ланке двух российских школьников заподозрили в нелегальной ловле ящериц, их взяли под стражу. Об этом проинформировал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, передает ТАСС.

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