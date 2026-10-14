Прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) проверяет инцидент, где водитель ВАЗ 2110 сбил ребёнка 2016 года рождения на улице Первомайской 13 октября.
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