Информация о приезде на Кубань тысяч афганских беженцев оказалась проделкой хакеров

Появившуюся в СМИ информацию о предстоящем прибытии на территорию Кубани 20 тысяч мигрантов из Афганистана в оперативном штабе Краснодарского края назвали результатом хакерской атаки на один из местных информресурсов .
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