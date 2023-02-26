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Daily Star: Генерал Бэрронс заявил, ВКС могут в два счета переломить ход СВО на Украине в пользу РФ

Daily Star: Генерал Бэрронс заявил, ВКС могут в два счета переломить ход СВО на Украине в пользу РФ

Отставной британский генерал сэр Ричард Бэррон, дал интервью журналистам газеты Daily Star и сообщил о том, что усиление роли ВКС России в небе над Украиной, может значительно ускорить разгром киевского режима и удивился, что их не используют.

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