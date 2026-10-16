⚖️ В Симферопольском районе мужчина получил 3 года колонии за избиение и попытку сжечь жену В декабре прошлого года пьяный крымчанин во время ссоры ударил супругу по лицу и сломал ей нос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым