Созданный при участии Nord Stream 2 AG в ФРГ экологический фонд отказался от поддержки "Северного потока — 2"

Немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG в земле Мекленбург — Передняя Померания, отказался от поддержки проекта «Северный поток — 2» после остановки сертификации оператора газопровода.
Немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG в земле Мекленбург — Передняя Померания, отказался от поддержки проекта «Северный поток — 2» после остановки сертификации оператора газопровода.
Свежие комментарии