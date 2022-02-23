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Созданный при участии Nord Stream 2 AG в ФРГ экологический фонд отказался от поддержки "Северного потока — 2"

Созданный при участии Nord Stream 2 AG в ФРГ экологический фонд отказался от поддержки "Северного потока — 2"

Немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG в земле Мекленбург — Передняя Померания, отказался от поддержки проекта «Северный поток — 2» после остановки сертификации оператора газопровода.

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