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Столкнувшийся с самолетом вертолет над Вашингтоном работал как «такси для генералов»

Столкнувшийся с самолетом вертолет над Вашингтоном работал как «такси для генералов»

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана, принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку важных персон и обеспечение бесперебойной работы правительства.

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