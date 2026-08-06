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Скрытая экономия: как скимпфляция лишает нас качества продуктов при прежних ценах

Скрытая экономия: как скимпфляция лишает нас качества продуктов при прежних ценах

Вы приносите домой привычную шоколадку, пачку печенья или банку соуса. Упаковка та же, цена не изменилась ни на рубль, но вкус стал другим.

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