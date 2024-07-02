Бессовестно обманывают

Фото: hron.ruПресс-служба МВД ПМР сделала опровержение по поводу публикаций в некоторых СМИ. Речь идёт об информации, что в Приднестровье якобы возобновили выдачу нейтральных номеров в пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС).
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