«Денвер» остается единственной командой, которая проявляет предметный интерес к Расселлу Уэстбруку

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Денвер» остается единственной командой, которая проявляет предметный интерес к разыгрывающему «Клипперс».
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