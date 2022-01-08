Аделаида (WTA). Финал. Барти встретится с Рыбакиной

В финале турнира в Аделаиде Эшли Барти встретится с Еленой Рыбакиной. Сетка турнира здесь. Adelaide International Аделаида, Австралия 3 – 9 января 2022 WTA 500 Призовой фонд – 703 580 долларов Открытые корты, хард Финал Эшли Барти (Австралия) Елена Рыбакина (Казахстан) Дата проведения 9 января, 08.
Популярные статьи
- Зеграс сыграл в воротах и поймал шайбу в ловушку на тренировке, подписав твит «Тревор Гибсон»
- Евгений Редькин: «По скорости и стрельбе Резцова выделяется. Лидер появился, остальные будут стараться»
- Мазуро о протестах в Казахстане: «В Дроздах и Кремле очень неспокойно, и два диктатора трясутся за третьего»
Свежие комментарии