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Аделаида (WTA). Финал. Барти встретится с Рыбакиной

В финале турнира в Аделаиде Эшли Барти встретится с Еленой Рыбакиной. Сетка турнира здесь. Adelaide International Аделаида, Австралия 3 – 9 января 2022 WTA 500 Призовой фонд – 703 580 долларов Открытые корты, хард Финал Эшли Барти (Австралия)  Елена Рыбакина (Казахстан) Дата проведения 9 января, 08.

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