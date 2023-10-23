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В МИД призвали Европу отправить российские удобрения бедным странам

В МИД призвали Европу отправить российские удобрения бедным странам

Запад блокирует передачу беднейшим странам Юга российских удобрений. Как заявили в российском МИД, это примерно 100 тысяч тонн сельхоз-продукции для Нигерии, Зимбабве и Шри-Ланки, которая незаконно удерживается в портах Бельгии, Эстонии и Латвии.

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