В МИД призвали Европу отправить российские удобрения бедным странам

Запад блокирует передачу беднейшим странам Юга российских удобрений. Как заявили в российском МИД, это примерно 100 тысяч тонн сельхоз-продукции для Нигерии, Зимбабве и Шри-Ланки, которая незаконно удерживается в портах Бельгии, Эстонии и Латвии.
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