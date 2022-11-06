«Честный развод»: Робак и Муцениеце ищут секс и смех после брака

Романтическая история о КВН-щике и проститутке Челябинец Геннадий (Александр Робак) почти четверть века прожил в браке, воспитал вместе с женой дочь, но как-то на Новый год супруга вдруг заявила, что влюбилась в другого и хочет получить развод.