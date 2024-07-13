Серебристые облака украсили вечернее небо над Нижним Новгородом

Жители Нижнего Новгорода наблюдали редкое атмосферное явление — серебристые облака. Горожане делились фотографиями и впечатлениями в социальных сетях, отмечая необычайную красоту и мистичность этого природного феномена.
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