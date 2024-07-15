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С улиц Тулы за выходные вывезли 11 кубометров смета

С улиц Тулы за выходные вывезли 11 кубометров смета

15 июля в Туле продолжится уборка дорог и тротуаров, окос газонов, сбор мусора и вывоз смета. Как сообщает администрация города, вакуумно-подметальные и подметально-уборочные машины будут работать на Новомосковском и Веневском шоссе, Рязанском и Чулковском мостах, улицах Староникитской, Оборонной, Советской, Чулковском путепроводе, Одоевском шоссе, Старокалужском, Лихвинском и Привокзальном мостах, Павшинском и Одоевском путепроводах, мосту через реку Воронка в районе улицы Путейской, Китаевском проезде и других участках.

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