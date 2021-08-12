Спички - не игрушка

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Девчонка за 20 тысяч долларов

Девчонка за 20 тысяч долларов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, решившая не возвращаться из Токио в Минск, продала свою бронзовую медаль.

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Игорь ВОСТОКОВ
Вроде бы цель статьи осудить спортсменку,но на самом деле жало направлено против Лукашенко. Контра приспосабливается.
Прохожий по жизни
Долго же она терпела гнёт Лукашенко, - пока не "раскололась". Так себе, = неуравновешенная бабенка.
Сергей Власов
Ещё с начала 90-х нам тут в глубинке России казалось, что Беларусь эдакий осколок СССР и менталитет и понятия у населения Беларуси вполне себе советские. Но вот вам и яркий пример этого менталитета и понятий. За Луку ничего не скажу - противоречивый пассажир, но вот пример молодого поколения Беларуси, явленный барышней-эгоисткой Тимановской типично мелкобуржуазный и гаденький. Таких не то что в национальную олимпийскую сборную - мл.воспитателем в детский сад допускать нельзя, с такими мещанскими императивами
Аркадий Цыганов
Это не против Лукашенко. Это предательство страны.

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