Девчонка за 20 тысяч долларов

Спички - не игрушкаПолитикаДевчонка за 20 тысяч долларов Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, решившая не возвращаться из Токио в Минск, продала свою бронзовую медаль.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ВОСТОКОВВроде бы цель статьи осудить спортсменку,но на самом деле жало направлено против Лукашенко. Контра приспосабливается.ПЖПрохожий по жизниДолго же она терпела гнёт Лукашенко, - пока не "раскололась". Так себе, = неуравновешенная бабенка.Сергей ВласовЕщё с начала 90-х нам тут в глубинке России казалось, что Беларусь эдакий осколок СССР и менталитет и понятия у населения Беларуси вполне себе советские. Но вот вам и яркий пример этого менталитета и понятий. За Луку ничего не скажу - противоречивый пассажир, но вот пример молодого поколения Беларуси, явленный барышней-эгоисткой Тимановской типично мелкобуржуазный и гаденький. Таких не то что в национальную олимпийскую сборную - мл.воспитателем в детский сад допускать нельзя, с такими мещанскими императивамиАркадий ЦыгановЭто не против Лукашенко. Это предательство страны.Комментировать
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