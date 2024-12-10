Тёплые вещи для военнослужащих севастопольские мастерицы создают на рабочем месте По инициативе владелицы салона штор её сотрудницы, а также девушки из соседних магазинов в ожидании покупателей вяжут налокотники, наколенники и пояса для бойцов в зоне спецоперации.
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