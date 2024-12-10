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Тёплые вещи для военнослужащих севастопольские мастерицы создают на рабочем месте

Тёплые вещи для военнослужащих севастопольские мастерицы создают на рабочем месте

Тёплые вещи для военнослужащих севастопольские мастерицы создают на рабочем месте По инициативе владелицы салона штор её сотрудницы, а также девушки из соседних магазинов в ожидании покупателей вяжут налокотники, наколенники и пояса для бойцов в зоне спецоперации.

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