Тёплые вещи для военнослужащих севастопольские мастерицы создают на рабочем месте По инициативе владелицы салона штор её сотрудницы, а также девушки из соседних магазинов в ожидании покупателей вяжут налокотники, наколенники и пояса для бойцов в зоне спецоперации.