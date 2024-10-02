"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-Нова

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Бескрайние поля от горизонта до горизонта, согретая все еще жарким солнцем, никогда не знавшая плуга степь, где-то вдалеке угадываются черты пасущихся антилоп и оленей, в небе кружат стаи птиц… Сейчас в уникальном биосферном заповеднике "Аскания-Нова" по-осеннему спокойно.