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Новости Брянска

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В Бежицком районе открыли мемориал партизанского отряда Виноградова

В Бежицком районе открыли мемориал партизанского отряда Виноградова

Объединенный Бежицкий партизанский отряд под командованием Александра Виноградова в феврале 1942 года насчитывал более 900 человек.

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