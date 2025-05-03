В Госдуме предложили упростить получение звания ветерана труда для сотрудников ОПК

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и направила соответствующее письмо министру труда Антону Котякову.
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