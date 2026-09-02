«Человеческая фасолинка»: сын Джона Леннона впервые стал отцом

Сын музыкантов Джона Леннона и Йоко Оно Шон Леннон впервые стал отцом. У артиста и его возлюбленной — модели и певицы Шарлотты Кемп Мюль — родился сын, которому дали имя Аврелий.
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