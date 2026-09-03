Нагучев и Крестинин прокомментируют матч «Зенит» – ЦСКА в 7-м туре РПЛ, Шнякин и Дурасов – игру «Динамо» и «Спартака»

« Матч ТВ » назначил комментаторов на матчи 7-го тура Альфа-Банк РПЛ . 5 сентября (суббота) « Крылья Советов » – « Краснодар »: Константин Генич и Петр Коптев; «Зенит» – ЦСКА: Роман Нагучев и Михаил Крестинин; «Ростов» – «Факел»: Роман Трушечкин; 6 сентября (воскресенье) «Оренбург» – «Акрон»: Дмитрий Жичкин; «Динамо» Махачкала – «Родина»: Александр Аксенов и Абакар Ибрагимов; «Динамо» Москва – «Спартак»: Дмитрий Шнякин и Сергей Дурасов; «Балтика» – «Локомотив»: Артем Шмельков и Петр Денисов; 7 сентября (понедельник) «Ахмат» – «Рубин»: Михаил Моссаковский и Роман Титов.
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