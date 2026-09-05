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Российские бойцы с мая сбили более 30 дронов «Баба-яга» в Херсонской области

Российские бойцы с мая сбили более 30 дронов «Баба-яга» в Херсонской области

Расчёт БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с начала мая сбил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-яга» в Херсонской области.

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