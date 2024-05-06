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Русские ушли в подполье, на улицу выходят только «смертники», а молодежь отрывается, как в последний раз: Как сейчас живет Одесса

Русские ушли в подполье, на улицу выходят только «смертники», а молодежь отрывается, как в последний раз: Как сейчас живет Одесса

Как живет Одесса через 10 лет после показательной казни прорусских активистов Валентин АЛФИМОВ Наши люди до сих пор в Одессе есть и они ждут и русскую армию, и русский мир Фото: REUTERS Пожар в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года начал новую главу русского города Одесса с нацистскими маршами и отрицанием своей истории.

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Комментарии
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Natalija Osminina
При каком наступлении на Одессу?? Проснитесь!
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3 час.
Вячеслав 5
Тот кто не учитывает ошибки прошлого совершает их вновь
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2 час.
Николай Рязанов
Еще в 79 году в Одессе дядя Миша говорил -где вы видели одесситов?В Одессе остались одни лохи!
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1 час.

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