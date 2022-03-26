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ЧЕРВИЧЕНКО: «РЖД» в нынешней ситуации тратит не на футбол, а на какую-то немецкую гопкомпанию огромные деньги, вот и пытается избежать вопросов

ЧЕРВИЧЕНКО: «РЖД» в нынешней ситуации тратит не на футбол, а на какую-то немецкую гопкомпанию огромные деньги, вот и пытается избежать вопросов

«Слишком много сейчас в адрес РЖД летит стрел, потому что это единственная госкорпорация, которая полностью принадлежит государству и платит за футбольный клуб, - поделился экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после разрешения Правительства РФ РЖД продать часть акций «Локомотива».

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