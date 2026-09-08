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СахПресс

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Рыбака на весельной лодке уносило в открытое море на Сахалине — видео

Рыбака на весельной лодке уносило в открытое море на Сахалине — видео

Из-за сильного отжимного ветра сахалинского рыбака на весельной резиновой лодке едва не унесло в открытое море.

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