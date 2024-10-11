«День Бренда 2024»: спикеры обсудили тенденции рекламного мира

Главная тема мероприятия — «“День Бренда”: время нового маркетинга». Директора по маркетингу, топ-менеджеры крупных российских компаний обсудили, как выстраивать рекламные стратегии в сложном, многомерном пространстве и как достичь лучших бизнес-результатов, используя современные подходы и новые инструменты.