«День Бренда 2024»: спикеры обсудили тенденции рекламного мира

Главная тема мероприятия — «“День Бренда”: время нового маркетинга». Директора по маркетингу, топ-менеджеры крупных российских компаний обсудили, как выстраивать рекламные стратегии в сложном, многомерном пространстве и как достичь лучших бизнес-результатов, используя современные подходы и новые инструменты.
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