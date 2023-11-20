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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич забросил 6-ю шайбу в сезоне – «Анахайму». У него 5+3 в последних 6 играх

Бучневич забросил 6-ю шайбу в сезоне – «Анахайму». У него 5+3 в последних 6 играх

Форвард «Сент-Луиса» отличился в игре регулярного чемпионата против «Дакс» (3:1). В его активе стало 11 (6+5) очков в 15 играх сезона.

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