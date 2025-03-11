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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Подержанные HDD под видом новых Немецкое издание Heise.de раскрыло новый метод, к...

Подержанные HDD под видом новых Немецкое издание Heise.de раскрыло новый метод, к...

Подержанные HDD под видом новыхНемецкое издание Heise.de раскрыло новый метод, который позволяет мошенникам продавать бывшие в употреблении жёсткие диски Seagate под видом новых, манипулируя их значениями Field Accessible Reliability Metrics (FARM).

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