Подержанные HDD под видом новых Немецкое издание Heise.de раскрыло новый метод, к...

Подержанные HDD под видом новыхНемецкое издание Heise.de раскрыло новый метод, который позволяет мошенникам продавать бывшие в употреблении жёсткие диски Seagate под видом новых, манипулируя их значениями Field Accessible Reliability Metrics (FARM).
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