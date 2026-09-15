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Север Пресс

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Ямалец сделал предложение своей девушке на Всемирном фестивале молодежи

Ямалец сделал предложение своей девушке на Всемирном фестивале молодежи

Житель Нового Уренгоя Никита Курманчук сделал предложение руки и сердца своей девушке Алине на Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

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