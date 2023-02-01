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«Каролина» одержала 6-ю победу подряд, обыграв «Кингс» (5:4 ОТ). После 2-го периода счет был 1:4

«Каролина» одержала 6-ю победу подряд, обыграв «Кингс» (5:4 ОТ). После 2-го периода счет был 1:4

«Каролина» одержала 6-ю победу подряд, обыграв «Кингс» (5:4 ОТ). Команда под руководством Рода Бринд’Амора сделала камбэк в третьем периоде, отыгравшись со счета 1:4 (причем все шайбы были пропущены во втором игровом отрезке).

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