Министра обороны Эстонии бывший коллега обвинил в бездействии

Обвинение в неспособности обеспечить закупку боеприпасов выдвинул в адрес министра обороны Эстонии Ханно Певкура депутат парламента республики Урмас Рейнсалу, 15 марта статью-мнение политика публикует Postimees.
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